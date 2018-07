Puppetbuskers dit weekend overal 20 juli 2018

Het Puppetbuskersfestival is al de hele week bezig, maar in het weekend schakelen ze een versnelling hoger. Dan zijn er straatacts te vinden op de Botermarkt, op de green/yellow naast de Stadshal, in de Onderstraat, aan de Kalandeberg en op het Luisterplein. Wie een beetje plant, kan tot vijf gratis voorstellingen op een dag meepikken. En de Puppetbuskers zijn heel wat meer dan enkel 'poppenspelers' in de strikte zin van het woord. Gisteren stond bijvoorbeeld Rufino met zijn 'Gran Teatro Dentro' op de Kalandeberg. De man opende zijn buik en had daar een mini-theater. Maar eigenlijk was hij een complete uitbarsting van rariteiten. Zo toverde hij bijvoorbeeld tien meter touw uit zijn mond. Het publiek genoot. (VDS)