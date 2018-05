Publieke logeerplek onder brug Keizerpark 29 mei 2018

Onder het viaduct van de R40 aan het Keizerpark is een opmerkelijk kunstwerk te vinden. In het kader van de expositie 'Civil Disobedience' (burgerlijke ongehoorzaamheid) richtte de Nederlandse kunstenaar Sil Krol een publieke logeerplek in onder het brugdek, bereikbaar via een ladder. Met het kunstwerk willen de organisatoren van de expositie wantoestanden in Gent aan de kaak stellen zoals de huizenprijzen die uit de pan swingen of het aantal daklozen dat toeneemt in de stad.





"Met Civil Disobedience willen we een andere kant van onze generatie laten zien die verder gaat dan onlineprotest. Met dit kunstwerk willen we aantonen dat er ook een rebelse beweging is die zich wél engageert", zegt Robert Monchen. (YDS)