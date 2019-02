Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain organiseert eerste Stropkesloop “Samen iets organiseren toont de patiënten wat ze wél nog kunnen” Sabine Van Damme

22 februari 2019

16u46 0 Gent De nieuwste loopwedstrijd in Gent, de Stropkesloop, is er eentje met een speciale achtergrond. De organisatoren van het evenement zijn de hulpverleners én de patiënten van ‘Opname 3’ van het psychiatrisch centrum Dr. Guislain. Die mensen die kampen met een verslaving winnen aan zelfvertrouwen door looptrainingen en de organisatie van een evenement.

“Op Opname 3 werken we met 20 collega’s, en we hebben hier een 60-tal patiënten”, zegt Jochen Fordeyn. “Enkele maanden geleden startten enkele zorgverleners én enkele patiënten met ‘Start to Run’, om 5 kilometer te leren lopen. Zo groeide het idee om een loopwedstrijd te organiseren.

“Zeker 40 patiënten zijn betrokken bij de organisatie”, zegt Jochen trots. “Sommigen bij de voorbereiding, anderen op de dag zelf. Ze zullen bijvoorbeeld instaan voor de bediening aan de bar, de bevoorrading langs het parcours of de registratie van de looptijden. We hebben zelfs 3 patiënten die effectief meelopen, mensen die voor dit project nog nooit gelopen hadden, maar via Start to Run in conditie zijn geraakt.”

“Werkelijk onze hele afdeling is betrokken, het leeft hier echt. De Stropkesloop heeft plaats op 2 maart, en we verwachten minstens 200 deelnemers. En wat zo belangrijk is, wij zetten hier heel sterk in op gelijkheid en verbondenheid, op samen dingen doen zonder nadruk te leggen op patiënt-zijn of ziek-zijn. Onze mensen worden vaak geleid door hun verslaving. Een project als dit geeft hen kansen. Ze worden geprikkeld om verantwoordelijkheid op te nemen, en zo ervaren ze wat ze wél nog allemaal kunnen.”

Wandelen

Het Dr. Guislain-ziekenhuis maakte reclame voor de Stropkesloop bij andere loopwedstrijden, bij verenigingen, maar ook bij andere psychiatrische ziekenhuizen. “Helaas hebben maar 2 ziekenhuizen positief gereageerd, maar misschien komt dat omdat de Stropkesloop nieuw is. We zijn in elk geval blij dat die 2 ziekenhuizen met een delegatie komen. Er is ook een groep van 8 mensen met een verstandelijke beperking. Voor hen maken we een uitzondering, zij gaan 7 kilometer wandelen, in plaats van lopen. Het belangrijkste is dat ook die mensen in beweging zijn, terwijl ze anders zouden stilzitten.”

De Stropkesloop heeft plaats op zaterdag 2 maart, en start om 10.30 uur aan de Stropkaai, ter hoogte van de gebouwen van het PC Guislain. Er is parking en een bewaakte zone voor sporttassen. Er zijn parcours van 7, 14 en 21 kilometer, de eindstreep ligt in de Sint-Juliaanstraat. Er zijn bevoorradingspunten langs het parcours, en een soep- en pastabar aan de finish. Inschrijven kan de dag zelf. Dan betaal je – afhankelijk van de gekozen afstand - 5, 7 of 10 euro.