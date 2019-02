Proxy Delhaize van Mariakerke overvallen: gewapende dader voortvluchtig Jeffrey Dujardin

25 februari 2019

15u02 8 Gent In Gent heeft een gemaskerde man maandagmiddag rond 13.30 uur een gewapende overval gepleegd op een winkel van Proxy Delhaize. De gewapende dader kon vluchten.

De overval gebeurde op de Proxy Delhaize aan de Brugsesteenweg in deelgemeente Mariakerke. De politie verspreidt een foto van de man, die een kaptrui over het hoofd draagt en met de fiets rijdt. Het beeld werd gemaakt om 13.38 uur aan de ingang van de winkel. “Betreft gemaskerde man van ca. 30 jaar, 1m68. In bezit van vuurwapen, gevlucht op een MTB. Heb je meer info of herken je deze persoon? Bel dan onmiddellijk 101", meldt de lokale politie.

De politie kwam ter plaatse en is nog steeds op zoek naar de dader. De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen geeft nog geen informatie over de feiten.

“Ik stond in de winkel”, vertelt een kassierster. “Aan mijn kassa stond een klant te wachten. De overvaller liep richting haar met zijn wapen en vroeg ‘Waar is de kassa?’ Hij liep achter de kassa en opende hem en nam het geld eruit. Toen ik bij mijn kassa kwam zag ik hem bezig en het wapen. Ik besloot niets te ondernemen. Dat is geen goed idee in zo’n situatie. Nu kan ik er nog mee lachen, ja. Maar ik denk dat ik vanavond mijn ‘klopke’ wel zal krijgen.”

De kassierster laat zich in elk geval niet uit het lood slaan. “Ik laat me hoe dan ook niet doen door zoiets. Ik zal hier morgen terug staan voor de klanten”, zegt ze met een glimlach.