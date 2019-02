Provincie legt samen met gemeenten Oost-Vlaamse klimaatpuzzel Yannick De Spiegeleir

26 februari 2019

17u04 0 Gent Op het klimaatcongres van de Provincie Oost-Vlaanderen legden het provincie- en verschillende gemeentebesturen deze middag samen een symbolische ‘klimaatpuzzel’.

In Oost-Vlaanderen hebben de meeste gemeenten het Burgemeestersconvenant ondertekend. Zij die eerst ondertekenden, gaan voor 20 procent minder CO2 tegen 2020. Nadien werd de doelstelling scherper gesteld. Na 2015 tekenden lokale besturen voor 40 procent minder uitstoot tegen 2030. In navolging van de lokale klimaatplannen, lanceerde Riet Gillis (Groen), gedeputeerde bevoegd voor het klimaat, een nieuwe tool: klimaatrapporten op maat van elke individuele gemeente. “Het is de boordcomputer voor een lokaal klimaatbeleid”, stipt Gillis aan. “Via het cijfermateriaal op de website ‘provincies in cijfers’ kunnen we lokale besturen helpen om hun energie- en klimaatbeleid nog beter vorm te geven. Zo kan je de resultaten van je klimaatbeleid opvolgen. Je krijgt inzicht in de meest efficiënte maatregelen. En zicht op die domeinen die meer inspanning vergen. Meten is weten. Via kaarten en grafieken wordt jouw gemeente vergeleken met andere gemeenten, de provincie en Vlaanderen”, aldus Gillis.