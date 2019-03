Provincie geeft startschot voor afbraak Leopoldskazerne: “Site omvormen tot duurzame stadsbuurt” Yannick De Spiegeleir

18 maart 2019

15u13 0 Gent Gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V) heeft maandagochtend de eerste stenen afgebroken van de Leopoldskazerne. Het voormalige militaire complex nabij het Citadelpark wordt omgevormd tot een stadsbuurt die plaats biedt aan het nieuwe Provinciehuis, een hotel en nieuwe woongelegenheden.

De provincie Oost-Vlaanderen investeert 52,5 miljoen euro in de omvorming van de site. Grillaert bedankt de vorige deputatie voor haar inzet in het dossier. Al kwam er in het verleden wel kritiek van toenmalige oppositiepartij N-VA voor het prijskaartje van het project, onder meer met het oog op het geplande afslankscenario voor het bestuursniveau. De partij zetelt nu zelf in het provinciebestuur. “Deze deal afblazen, zou te kostelijk zijn”, zei gedeputeerde Kurt Moens (N-VA) daarover.

De plannen die op tafel liggen zijn ambitieus. De provincie werkt samen met het consortium THV Leopold. “We willen de site omvormen tot een duurzame stadsbuurt die plaats zal bieden aan het nieuwe Provinciehuis, 82 appartementen, 10 gezinswoningen, een hotel, een kinderopvang, leslokalen en een multifunctionele ondergrondse ruimte met depot, archief en parking”, verduidelijkt Grillaert.

De historisch gesloten site moet een open karakter krijgen. “Bezoekers zullen hun gading vinden in het infocentrum en de publieke ontmoetingsplek in de vorm van het centrale ‘Provincieplein’: het kloppend hart van het Provinciehuis waar iedereen terecht kan voor een hapje en een drankje.”

Timing

De afbraakwerken zijn nu dus officieel begonnen. In het najaar moet de opbouw kunnen starten om tegen 2021 het Provinciehuis, het hotel en de woongelegenheden aan de Kattenberg op te leveren. De afwerking van de woongelegenheden aan de Eeckhout is gepland voor eind 2022 – midden 2023, samen met de eindafwerking van de hele site.

“We willen met het nieuw Provinciehuis een ambitieuze werkomgeving creëren. Daarbij wordt sterk ingezet op flexibiliteit voor de 730 werknemers die er hun plaats zullen vinden. Met aandacht voor het nieuwe werken stimuleert de Provincie samenwerking, efficiëntie en creativiteit”, stelt Grillaert.

Wat er met de huidige infrastructuur van de provincie zal gebeuren is nog geen uitgemaakte zaak. De diensten zitten verspreid over het Provinciehuis in de Gouvernementstraat en het PAC aan de Zuid.

Het leger kent een rijke geschiedenis op deze plek. Helemaal verdwijnen zullen we hier nooit, er blijven 15 mensen actief Luitenant-kolonel Dirk Audenaert

Voor de militairen die nog werkzaam zijn op de site was het moment van afbraak een emotioneel moment. Dat beaamt luitenant-kolonel Dirk Audenaert, provinciecommandant van Oost-Vlaanderen. “Het leger kent een rijke geschiedenis op deze plek. Zo was de Koninklijke School van de Medische Dienst (KSMD) hier jarenlang gevestigd. Helemaal verdwijnen zullen we hier nooit, want het provinciecommando en het informatiecentrum blijven hier gevestigd. Zo blijven we hier met 15 mensen actief.”

Voor meer informatie over het project kan je surfen naar www.deleopoldskazerne.be.