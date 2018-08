Provincie bekijkt versoepeling sproeiverbod 03 augustus 2018

De Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers bekijkt of het mogelijk is om het sproeiverbod voor landbouwers te versoepelen. Heel wat boeren vragen daarom, zodat ze meer kunnen sproeien met grond- of regenwater. Maar de situatie is nog steeds ernstig. Er wordt 20 procent meer water verbruikt dan voorgaande jaren. Oost-Vlaanderen hanteert nu de strengste restricties op waterverspilling van alle Vlaamse provincies. Daarom wordt bekeken of de regeling van West-Vlaanderen kan worden overgenomen, waar landbouwbedrijven 's ochtends 2 uur langer mogen sproeien en 's avonds 2 uur vroeger, van 10 tot 18 uur. Voor particulieren blijven de bestaande restricties van kracht. Verspilling van drink, regen- en grondwater is verboden, net als het besproeien van tuinen, auto's, straten en gevels. (VDS)