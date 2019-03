Provinciale domeinen zondag dicht Sabine Van Damme

09 maart 2019

22u07 0 Gent Wie zondag een gezonde wandeling plant, doet dat beter niet in een provinciaal domein. Die worden immers gesloten omwille van het stormachtige weer.

Alle Oost-Vlaamse provinciale domeinen zijn dus gesloten op zondag 9 maart. Er worden rukwinden van meer dan 100 kilometer per uur voorspeld, en dat kan gevaarlijk zijn. Sportaccomodaties binnen en zwembaden blijven wel gewoon open.

De domeinen die gesloten worden zijn Puyenbroeck en het Kloosterbos in Wachtebeke, Het Leen in Eeklo, De Brielmeersen in Deinze, Den Blakken in Wetteren, het Gentbos in Merelbeke, De Gavers in Geraardsbergen, De Kaaihoeve in Zwalm, De Roomakker in Tielrode en De Boerekreek in Sint-Laureins.