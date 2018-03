Protest tegen sluipverkeer Technologiepark 27 maart 2018

De inwoners van Zwijnaarde zijn een petitie gestart tegen de verkeersdruk die het Technologiepark met zich meebrengt. Op 'Tech Lane Ghent Science Park', zoals de site heet, wordt naarstig gebouwd aan labo's voor enkele honderden onderzoekers. "Top in Wetenschap, flop in mobiliteit", klinkt het boos. De ingang van de site aan de ovonde is tijdens de spits moeilijk bereikbaar door de files op de N60. Daarom zoeken de wagens dwars door de woonwijken alternatieve routes naar de zij-ingangen in de Tramstraat. De bouwaanvraag voor de nieuwe labo's werd, omwille van de mobiliteit, drie keer geweigerd, maar de deputatie kende de vergunning toe. UGent weigert volgens omwonenden op te treden tegen het mobiliteitsprobleem. (VDS)