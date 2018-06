Protest tegen kappen bos groeit OUDE STORTPLAATS KAN REDDING ZIJN VOOR BOMEN IN ASSELS ERIK DE TROYER

05 juni 2018

02u44 0 Gent Het Gentse Milieufront en de PVDA hebben een bezwaarschrift ingediend tegen het kappen van het bosje aan de volkstuintjes in Drongen. Daar wil hockeyclub Gantoise nieuwe hockey- en tennisterreinen aanleggen met toegangsweg door een bos. Nu blijkt een oud stort onder het bos te liggen.

De actievoerders van Red Assels Bos zijn vooral omwonenden en bewoners van de volkstuintjes. Ze kijken uit op een bos van een paar voetbalvelden groot. Door de bouwplannen van de Gantoise zou dat, op enkele monumentale bomen na, gekapt worden en dat veroorzaakt fel protest.





"We hebben een expert onder de arm genomen om te kijken wat de waarde van dat bos is", zegt Mattias Devriendt. "Er staan inlandse bomen zoals eiken, es en linde. Dat geeft een toegevoegde waarde. Het blijkt nu ook dat het bos groeit op een oud stort. Wat zich precies in de ondergrond bevindt is moeilijk in te schatten, maar het is wel een belangrijk element. Zomaar een weg aanleggen bovenop een stort lijkt ons geen goed idee. Door de graafwerken kan dat stort instabiel worden en is de weg misschien verzakt na enkele jaren. Het stort is een argument om van het bos af te blijven. We hebben nu vooral veel vragen. Is er een bodemattest? Gebeurde er een stabiliteitsonderzoek?"





De actiegroep is in gesprek met het bestuur van Gantoise. "We zitten soms op dezelfde golflengte. Zo zeggen ze ook geen vragende partij te zijn om de weg door het bos aan te leggen. Dat was een voorstel van de stad", zegt Devriendt.





Opmerkelijk is dat een aantal organisaties zich achter de actievoerders hebben geschaard. Het Gents Milieufront heeft al een bezwaarschrift ingediend. Zij wil dat er een buffer blijft tussen de sportterreinen en de volkstuintjes en eist dat men zuiniger omspringt met de beschikbare ruimte.





UGent

PVDA groef dan weer in het netwerk dat de vastgoeddeal rond het project mogelijk maakte. Zo blijkt de projectontwikkelaar voor de nieuwe hockey- en tennisterreinen NV Bopro van AA Gent-voorzitter Ivan De Witte te zijn. Die bouwen ook de Ecowijk aan het vroegere Ottenstadion, de plek waar hockeyclub Gantoise weg moest. "Er werd grond (deels eigendom van de UGent, red.) geruild en die operatie werd in het bestuurscollege van de universiteit goedgekeurd door regeringscommissaris Yannick De Clerq (Open Vld en erebestuurder van AA-Gent) en toenmalig rector Anne De Paepe, wier broer Jan De Paepe bestuurder is bij Gantoise en de rechterhand was van Jeroen Piqueur bij het failliet gegane Optima Bank. "Weer een voorbeeld van ons kent ons in de Gentse vastgoedwereld", zegt kopman Tom De Meester. Op de facebookpagina 'Red de Assels' staan voorbeelden van bezwaarschriften.