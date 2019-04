Protest tegen gedeeltelijke sluiting Rozebroeken zwelt aan Sabine Van Damme

02 april 2019

18u52 6 Gent Het nieuws dat de buitenzone van zwembad Lago Rozebroeken dicht moet blijven en zelfs afgebroken moet worden, sloeg in als een bom in Gent. Er is al een protestgroep opgericht, die vrijdag een eerste actie plant.

Het volledige Rozebroekencomplex werd door de rechtbank als zonevreemd bestempeld. Theoretisch wil dat zeggen dat de kans bestaat dat het complex moet verdwijnen omdat het in ‘parkgebied’ ligt, maar zo ver zal het niet komen. Om de afbraak van het complex te eisen zou ook schade moeten worden aangetoond die in verhouding staat tot de afbraak. Zo niet gaat het om ‘rechtsmisbruik’. De overheid zou de afbraak kunnen eisen via een zogenaamde ‘herstelvordering’, maar aangezien die overheid – de stad dus – mee in de bouwplannen zat, zal dat niet gebeuren. De hele soep rond de vergunningen is terug te leiden tot een fout bij een gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Wat wel geëist én gevonnist werd, is de afbraak van het gedeelte dat tot geluidsoverlast leidt. De buitenzone dus, met speeltuin, terras, en buitenzwembaden. Volgens het voorliggende vonnis moet dat stuk binnen de zes maanden afgebroken worden. “Schandalig”, vinden heel wat Gentenaars, en ook mensen van buiten Gent. Want Lago trekt een heel divers publiek, vooral met kinderen, aan. Er werd een Facebookgroep opgericht met de titel ‘Red het Rozebroeken-terras, speeltuin en buitenactiviteiten’. Daar waren op korte tijd al meer dan 300 leden aangemeld. In die groep werd alvast opgeroepen voor een eerste actie, nu vrijdag. “Eerste roze samenkomst nu vrijdag om 17u aan het gesloten terras! Draag een roze accent! Breng kids, familie, vrienden mee! We houden het rustig en sereen! We willen enkel een statement stellen dat we als ouders niet akkoord gaan met deze beslissing! Wie komt? #rozeactiebroek.”

Hoe de juridische wirwar rond Rozebroeken zal worden opgelost, valt af te wachten. De stad en bouwheer S&R zullen er alvast een stevige kluif aan hebben. Heel waarschijnlijk zullen ze ook in beroep gaan tegen het vonnis dat de afbraak van de buitenzone eist.

Meer over Gent

S&R

Lago

Rozebroeken