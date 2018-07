Protest tegen gasleiding levert GAS-boete van 350 euro op 23 juli 2018

02u37 0

Voor het stadhuis is gisteren een onverwachte protestactie gehouden. Enkele actievoerders tekenden buizen op de stoep van de Botermarkt en hekelden de betrokkenheid van burgemeester Termont bij de aanleg van de Transadriatische gaspijplijn. Termont is daarbij zijdelings betrokken als voorzitter van de raad van bestuur van Fluxys. De protestactie was wel aangevraagd, maar kreeg geen goedkeuring omdat ze tijdens de Gentse Feesten viel. De actievoerders legden dat verbod naast zich neer. Het protest tegen de gasleiding leverde hen uiteindelijk een GAS-boete van 350 euro op. Die beslissing viel in overleg met burgemeester Termont.





(EDG)