Protest tegen ‘brokkelbrug’ in Gentbrugge: “We worden gek van het lawaai, ziek van het fijn stof en doodongerust door de vallende brokstukken” Groen en omwonenden voeren actie tegen gevaarlijke situatie Didier Verbaere

23 december 2018

16u56 0 Gent Zo’n honderdvijftig mensen hebben zondagvoormiddag deelgenomen aan een actie van Groen tegen de aftakeling van het E17-viaduct in Gentbrugge. Voor hen heet de brug de ‘brokkelbrug’. Afgelopen woensdag nog sloeg een stuk losgekomen beton een gat in het dak van een geparkeerde Lijnbus. De actie was trouwens niet aangevraagd, Groen riskeert een GAS-boete van 350 euro.

Zaterdag werden de laatste wagens er weg getakeld. “Het is een schande dat de hogere overheid pas in actie schiet als er een betonbrok van de brug loskomt. Wij zeggen al jaren dat de brug niet meer deugt en gevaarlijk is”, zegt gemeenteraadslid en toekomstig Groen-schepen Bram Van Braeckevelt.

De Groen-actie riep op tot protest en doopte de brug zondag om tot Brokkelbrug. “Dat we op korte termijn zoveel mensen kunnen mobiliseren, bewijst dat het probleem echt leeft in deze buurt. De mensen zijn het beu en boos dat er niet naar hen geluisterd wordt”, zegt Van Braeckevelt, die in de omgeving woont.

“Een snelweg boven de hoofden van de Gentbrugse wijken is niet meer van deze tijd. We worden gek van het lawaai, ziek van het fijne stof en we zijn ongerust omdat er op elk moment een stuk beton op ons hoofd kan vallen. Als ik ’s avonds in mijn bed lig, danst de klink van de slaapkamer mee op de cadans van het verkeer”, zegt Bram.

Visie op langere termijn

“We kaarten deze problemen al langer aan bij de overheid en er werden wel maatregelen genomen en wat netten gespannen. Maar dat zijn lapmiddelen. We zijn ook niet overtuigd dat de studie en de aangekondigde renovatie in 2020 wel nuttig is. We zouden beter met z’n allen bekijken wat de beste oplossing is op lange termijn. In plaats van tussendoor nog wat geld te spenderen”, aldus Bram. Zijn partij riskeert trouwens ook een GAS-boete van 350 euro omdat de ‘actie’ vooraf niet aangevraagd was bij de stad. De politie kwam zondag vaststellingen doen van samenscholing.

“We zijn blij met deze actie”, zegt Hans Verbeeck, voorzitter van de bewonersvereniging Viadukaduk. “Er moet nu een visie op lange termijn komen die versneld kan uitgevoerd worden. Een alternatief is een tunnel, zodat de hinder zicht niet naar elders verplaatst. Op de vrijgekomen oppervlakte bovengronds is er dan ruimte voor groen en wonen. We zijn blij dat de politici nu eindelijk wakker geschud zijn”, zegt Verbeeck.

Gevaarlijke toestanden

Dat de brug een gevaar is voor de omgeving, bewijst de Vlaamse overheid nu zelf door de parking eronder af te sluiten. “Ik passeer hier dagelijks met de wagen en te voet en hou telkens mijn hart vast. Echt veilig onder een snelwegbrug voel ik me niet”, zegt Gladys De Mol. “Er zijn al heel wat incidenten gebeurd. Ook zaken die de krant niet haalden. En het verkeer is bij ons thuis ook altijd hoorbaar en storend. Echt gewoon word je dit niet”, zegt Gladys.

Het Agentschap Wegen en Verkeer liet de parking ondertussen ook ontruimen en bouwde met hekken en zeildoek tunnels voor voetgangers en fietsers.