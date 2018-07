Properste Feesten dankzij herbruikbare bekers IVAGO HAALT 6,3 TON MINDER VEEGVUIL OP IN DE FEESTENZONE ERIK DE TROYER

19 juli 2018

02u50 0 Gent De Gentse Feesten waren nooit properder dan dit jaar. De veegmachines haalden 6,3 ton minder afval op in de feestenzone. "Een duidelijk gevolg van het gebruik van herbruikbare bekers. We schatten dat er 1,6 miljoen consumpties zijn geschonken op de pleinen, en dat zijn bekers die niet op de grond belanden", klinkt het. De feestvierders gooiden ook 1,7 ton afval meer in de afvalkorven.

Het is voor het eerst dat wegwerpbekers tijdens de Gentse Feesten verboden zijn. Er is al heel wat gezegd en geschreven over die bekers. De vele verschillende systemen en waarborgen zorgen voor behoorlijk wat onduidelijkheid, maar het systeem blijkt wel te doen wat het moest doen: voor minder afval zorgen.





Elke ochtend veegt Ivago met veegmachines de hele feestenzone schoon. Vorig jaar werd zo 24.940 kilo afval opgeveegd. Dit jaar is dat maar 18.620 kilo. Een verschil van een kwart. "Het bevestigt wat iedereen ook met het blote oog kan zien. De pleinen liggen er na een feestendag veel schoner bij. Vroeger lag ze dan bezaaid met lege bekers, nu niet meer. Dit cijfer kan enkel verklaard worden door de komst van herbruikbare beker", zegt Koen van Caimere van Ivago.





300 extra afvalkorven

Ook in de perimeter van de Gentse Feesten zijn de veegmachines actief. Ook daar is het properder. Van 8.100 kilo zwerfvuil naar 6.640 kilo.





Opmerkelijk is wel dat er in totaal 5.000 kilo meer afval werd opgehaald binnen en buiten de feestenzone: 156 ton ten opzichte van 151 ton vorig jaar. "We hebben dit jaar 52 mederwerkers om de stad tijdens de feesten proper te houden en we plaatsten 300 extra afvalkorven, waarvan 75 speciaal voor pmd. We zetten bovendien extra in op het leegmaken van afvalkorven. Daardoor zijn er minder korven vol en zijn de feestvierders minder snel geneigd om afval op de grond te gooien", klinkt het bij Ivago. In de feestenzone werd zo 1,7 ton meer opgehaald en buiten de feestenzone zelfs vijf ton meer."





Weinig bekers tussen afval

Er werd ook 4,5 ton glas meer opgehaald ten opzicht van vorig jaar. "Maar dat gaat om glas van de horecazaken in de binnenstad. Dat wordt opgehaald in containers. Het is dus geen weerspiegeling van meer glas in de feestenzone. Er zijn dit jaar ook zeer weinig meldingen van glas in de feestenzone", aldus feestenschepen Christophe Peeters.





"We merken dat er maar weinig herbruikbare bekers tussen het afval geraken", zegt van Caimere. "De meeste bekers die toch worden weggegooid, worden meestal snel ook weer opgeraapt door mensen die ze recupereren. We checken ons afval niet op bekers, maar als onze mensen zo'n bekers aantreffen tussen het afval worden ze wel eens apart gehouden. Dat is dan een kleine Gentse Feestenbonus."