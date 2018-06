Promostunt of echt spoor naar paneel? NIEUWE THEORIE RECHTVAARDIGE RECHTERS NIET WATERDICHT ERIK DE TROYER

16 juni 2018

02u29 2 Gent Ligt het gestolen paneel van de Rechtvaardige Rechters aan de Kalandeberg of heeft auteur Marc de Bel een gewiekste promocampagne opgezet? Amateurspeurders zijn verdeeld. De theorie die de basis vormt van het boek 'De veertiende brief' is niet waterdicht.

Het paneel van de Rechtvaardige Rechters verdween in 1934. Sindsdien heeft 'de stoutmoedige diefte' de publieke opinie niet meer los gelaten. Amateurspeurders én echte speurders pluizen elk aanwijzing uit: een kerk in Wetteren, een biechtstoel in Sint-Baafs, de crypte van het koninklijk paleis,... De nieuwe theorie, uit de doeken gedaan in 'De veertiende brief', baseert zich op een brief van dief Arsène Goedertier aan het bisdom die nooit verstuurd is. Daarop staan woorden gekrabbeld waarvan speurders vermoeden dat het aanwijzingen zijn naar de locatie van het paneel: 'oiseau', 'arte', 'jean', 'nina', '152' en geschrapte woorden.





Speurder Gino Marchal denkt nu die geschrapte woorden ontcijferd te hebben, namelijk 'Erpe' en 'Fourrure'. Op basis daarvan zocht hij locaties rond de kathedraal die naar deze woorden konden verwijzen. Hij zocht een gemeenschappelijk punt dat op 152 meter van elk van die locaties lag en kwam uit op de Kalandeberg, in de omgeving van de fontein en het pand van Max Mara.





Goedertier zou er een schuilplaats geweten hebben omdat er twee jaar eerder rioleringswerken werden uitgevoerd en er een soort tunnel zat waar het schilderij verborgen kon worden. "We hebben nog meer gegevens dan enkel wat in het boek staat. We hebben het parket daarover ingelicht", zegt Marchal. "Het is niet de bedoeling dat mensen nu het plein ondersteboven keren."





Collega-speurders van Marchal zijn verdeeld over de nieuwe theorie. "Als het daar zou liggen is dat wereldnieuws maar ik schat de kans op één percent", zegt Martin Floré. "Als speurder kan men makkelijk meegesleept worden door zijn eigen theorie." Anderen zijn hoopvoller. "Er moet inderdaad dicht bij de kathedraal gezocht worden. Het is de meest overtuigende theorie die ik al gehoord heb, na die van mezelf natuurlijk", lacht Patrick Bernauw. 75% kans dat het daar ligt of ooit lag. Of er nog veel van zal overblijven is de vraag."





152 meter

Toch zijn er losse eindjes in de nieuwe theorie. De afstand van 152 meter blijkt losjes gemeten. De afstand van de kathedraal naar de Kalandeberg wordt bijvoorbeeld gemeten vanaf Standaard Boekhandel. Bovendien kan men zich afvragen hoe Goedertier dat zo precies opgemeten kan hebben. Maar het grootste probleem is het feit dat de Kalandeberg al eens ondersteboven werd gekeerd, bij de heraanleg in 1992.





Intussen heeft auteur Marc de Bel al boeken bij laten drukken.