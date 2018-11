Progressieve imam en islamleraar Brahim Laytouss vrijgesproken voor belaging van minderjarige leerlinge: “Opgelucht dat hetze voorbij is” “Ik blijf strijden voor progressieve islam” Sam Ooghe

09 november 2018

10u00 1 Gent De Gentse imam en islamleraar Brahim Laytouss is volledig vrijgesproken voor de belaging van een minderjarige leerlinge. Volgens Laytouss, een uitgesproken progressieve moslim, kaderde de klacht in een heksenjacht omwille van zijn overtuigingen.

“Enorm opgelucht dat de hetze voorbij is. Het waren moeilijke maanden voor mij.” Laytouss had de vrijspraak verwacht - maar toch. “Een gerechtelijk onderzoek, dat weegt. Maar ik heb altijd gezegd dat ik het volste vertrouwen had in justitie.”

Enkele leerlingen van de Gentse VIP-school waren in mei 2017 naar de directie gestapt om hun beklag te doen over het gedrag van Laytouss tijdens het voorgaande schooljaar. Drie van de meisjes trokken zich in de loop van het onderzoek terug. De zaak handelde nog over de belaging van één meisje.

Voor het Openbaar Ministerie waren de feiten bewezen. “Het slachtoffer was op het moment van de feiten 16 en 17 jaar oud en was geen leerlinge van de beklaagde”, deed de procureur het verhaal tijdens de behandeling van de zaak. “Ze heeft in het videoverhoor een zeer gedetailleerd relaas gegeven. Dat is geanalyseerd door een psycholoog en geloofwaardig bevonden. Het slachtoffer zegt dat Laytouss haar onder andere opwachtte aan het toilet om met haar te praten, haar uitnodigde om samen te gaan eten en om op reis te gaan.” Hij zou ook ongepaste opmerkingen gemaakt hebben over haar ‘mooie rondingen’, en in haar oor gefluisterd hebben: ‘I love you.’

Heksenjacht

Laytouss zelf maakte gewag van een heksenjacht, begonnen door enkele personen met wie hij een meningsverschil had. Hij staat namelijk bekend om zijn progressieve visie op de islam. Tegenstanders binnen de moslimgemeenschap zouden zich gewraakt hebben met een rechtszaak. De klacht van het meisje zelf zou op een misverstand berusten. Volgens Laytouss had hij inderdaad een gesprek met het meisje, omdat ze zich niet goed voelde. “Ik wilde zeker niet belagend overkomen. Een leerkracht die aan een leerlinge vraagt om op reis te gaan naar het buitenland, dat zou inderdaad vreemd zijn.” Hij zou ook geknipoogd hebben, maar zonder bijbedoelingen.

Rechter Caroline Blomme sprak Laytouss deze ochtend vrij. “De verklaringen van de burgerlijke partij worden niet voldoende ondersteund door objectieve elementen", was de uitleg. In mensentaal: er waren niet voldoende objectieve getuigen die het verhaal van het meisje konden bevestigen. En het is niet aan de beklaagde om zijn onschuld te bewijzen. Dat betekent niet dat het meisje leugens vertelde - het betekent dat, volgens de rechtbank, haar verklaringen niet voldoende doorwegen om het verhaal van Laytouss totaal ongeloofwaardig te maken.

Progressieve islam

De islamleraar was sinds de start van het onderzoek geschorst. Nu moet de deur weer openstaan. “Dat hoop ik. Ik zal dat nog bespreken met mijn advocaat, maar ik keer graag terug. Al zal deze hetze wel invloed hebben op de afstand die ik houd ten opzichte van mijn leerlingen. Dat is onvermijdelijk.”

“Ik wil ook oproepen aan de moslimgemeenschap om na vandaag een streep te trekken onder deze hetze, en de aanvallen op mijn persoon. Iedereen moet beseffen dat we in een democratisch land leven, waarin we allemaal onze mening mogen uiten. Ik zal blijven strijden voor een progressieve, Europese islam.”