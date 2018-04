Professionele inbrekers dagen niet op in rechtbank 05 april 2018

Rechter Caroline Blomme begon er zelfs niet aan. De drie beklaagden, Roemenen, hadden zoveel inbraken gepleegd dat ze minutenlang zou bezig zijn met alle feiten te overlopen. Het gaat in totaal om een veertigtal feiten, inbraken in zowel woningen als bedrijven. Ook een bankkantoor van Belfius kreeg de dieven over de vloer. De mannen haalden de panden telkens volledig overhoop en brachten veel schade toe. De rechtbank veroordeelde de twee zwaarste criminelen tot vier jaar cel. Het duo daagde evenwel niet op. Er werd prompt een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Een derde inbreker zat al in de gevangenis. Hij was betrokken bij zes inbraken en kreeg één jaar extra gevangenisstraf. De slachtoffers moeten nog tienduizenden euro's terugkrijgen.





(OSG)