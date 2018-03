Professionele dieven krijgen twee jaar cel 01 maart 2018

Twee Spanjaarden die een waslijst aan inbraken pleegden in België en enkele andere Europese landen, zijn gisteren in Gent veroordeeld tot twee jaar cel. Het parket beschreef het duo als 'professionele dieven'. "Ze trekken West- en Zuid-Europa rond om te stelen. In België werden ze op heterdaad betrapt op het stelen van een tablet in het Gentse, maar bij een huiszoeking in hun appartement in Brussel, werden nog andere gestolen goederen aangetroffen."





De mannen gaven enkele inbraken toe, maar vroegen de rechter om mild te zijn. "Ik wil mijn behandeling voor suikerziekte voortzetten", smeekte een van hen. De rechtbank gaf daaraan geen gehoor en sprak de zware gevangenisstraf gisteren uit. (OSG)