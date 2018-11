Prof, volkszanger en museumdirecteur krijgen een ‘Handje’ Erik De Troyer

14 november 2018

21u13 0 Gent Naar jaarlijkse gewoonte stelde de Gentse Sosseteit de nieuwe ‘handjes’ voor 2018 voor. Dat is een erkenning voor wie zich inzet voor Gent. Volkszanger Wim Claeys, dialectprof Jacques Van Keymeulen en STAM-directeur Christine De Weerdt zijn bij de gelukkigen.

Elk jaar kiest de Sosseteit een aantal bekende gezichten uit die Gent op de kaart hebben gezet. “Gents spreken, in Gent geboren zijn of in Gent wonen zijn geen must, maar het helpt wel. Elk jaar hebben we een lijst met zowat veertig mensen waaruit we kunnen kiezen. Enkel wie iets betekend heeft voor Gent maakt kans”, legt voorzitter Eddy Levis uit.

Wim Claeys was een evidente keuze. De voorbije jaren heeft hij zich zowat opgeworpen als opvolger van Walter De Buck en Karel Waeri. Met zijn volksliedjes probeert hij het Gentse dialect warm te houden. Met ‘De Stemband’ probeert hij jongeren nog wat Gents te leren aan de hand van liedjes. “De jonge gasten kunnen nog wel een Gents liedje meezingen, maar echt Gents spreken dat lukt niet meer. Ik ging onlangs naar een school en van de 300 leerlingen was er geen enkele die Gents kon spreken”, legt Eddy Levis uit.

De tweede is Christine De Weerdt. Ze is directeur van het STAM en speelt een belangrijke rol in het vertellen van de geschiedenis van de stad. “Een totale verrassing”, zegt ze. “Ik spreek geen Gents dus ik had nooit gedacht dat ik zelfs maar kans maakte op een handje”, zegt ze.

De derde gekozene is dialectprof Jacques Van Keymeulen van de UGent. Hij zette zich jarenlang in voor de studie van dialecten. “Elk jaar kwam in mijn cursus het Gents wel voorbij. Ik heb mijn studenten de grote lijnen van het Gentse uitgelegd maar Gents spreken...dat lukt mij niet. Ik ben nochtans in Gent geboren, maar ik heb nadien mijn hele leven in Wichelen geleefd. Ik ben vereerd”, zegt hij.

Op 4 december worden de handjes officieel uitgereikt tijdens een evenement in het ICC.