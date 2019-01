Proefproject GPS-trackers in fietsen gestart Sabine Van Damme

16 januari 2019

16u50 0 Gent In Gent is eindelijk het proefproject opgestart met GPS-trackers in fietssloten. Zo moeten gestolen fietsen makkelijker terug te vinden zijn. Onopvallend is het Mobit-fietsslot alvast niet, het werkt met een mini-zonnepaneel. Schepen Bram Van Braeckevelt heeft er eentje.

Naar het proefproject met traceerbare fietssloten wordt al lang gevraagd. Stad en politie zochten lange tijd naar de beste systemen op de markt. Bram Van Braeckevelt volgde het project op de voet toen hij nog gewoon gemeenteraadslid was voor Groen. Hij gaf zich ook op als testpersoon. Intussen is hij schepen – niet bevoegd voor fietssloten of diefstallen – maar wel nog steeds kandidaat-tester. En dus kreeg hij zo’n toestel om op zijn fiets te monteren.

“Het systeem registreert dus via GPS waar de fiets is”, zegt hij. “Het zonnepaneel zorgt voor de energie, het werkt dus niet op batterijen. Voordeel: mijn fiets is nu van ver herkenbaar, én mijn vrouw hoort hoe laat ik thuis kom, want het slot maakt een piepgeluid als je het opent of sluit. Hoe het verder juist werkt en of het efficiënt is, zal de toekomst uitwijzen, ik heb het pas geïnstalleerd.”