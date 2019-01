Procureur vraagt internering voor Drongenaar die zich gewapend barricadeerde: “Ik ben tegen wapens” Wouter Spillebeen

21 januari 2019

17u06 0 Gent “Ik ben tegen wapens en ik ben bang van gewapende mannen, zeker als ze van de politie zijn”, sprak Jona C. (55), de Drongenaar voor wie een vijftigtal politiemedewerkers in december 2017 naar de Bollewerkstraat uitrukten. De politie kon hem na vijf uur amok inrekenen nadat ze hem met een vuurwapen in het huis zagen. “Dat was geen wapen, maar een klarinet”, beweert C.

De politie werd opgeroepen naar de Bollewerkstraat na de melding dat Jona C. door het lint was gegaan. “Hij stond het verkeer te regelen en sloeg goederen kapot”, schetste de procureur de situatie. “Hij was luidkeels aan het roepen en toen de politie contact wilde leggen met hem, trok hij zich terug in zijn woning. De agenten keken door het raam en zagen dat hij met een vuurwapen bezig was.” Volgens de vaststellingen van de agenten was C. een lader op het vuurwapen aan het zetten.

“Dan hebben de agenten gespecialiseerde eenheden ter plaatse geroepen, zoals ze dat horen te doen. Die probeerden te onderhandelen met C., maar hij had zich gebarricadeerd in zijn woning, samen met zijn 84-jarige vader. Uiteindelijk is hij door de gespecialiseerde eenheden naar buiten gehaald”, aldus de procureur. Niemand raakte gewond, behalve een politiemedewerker die een klap kreeg van de vader van C. De bejaarde man kreeg geen straf voor de slag.

Geen wapen maar een klarinet

Na de urenlange interventie voerde de politie een uitgebreide huiszoeking uit. Het wapen dat de agenten dachten te hebben gezien, vonden ze niet. Maar onder een bed vonden ze wel een alarmpistool met een uitgeboorde loop. “Dat is ook een verboden wapen”, volgens de procureur, die vraagt om Jona C. te interneren.

C. moest zich maandag verantwoorden voor gewapende weerspannigheid en het bezit van een verboden wapen, maar hij ontkent beide tenlasteleggingen. “Ik had helemaal geen wapen. Ik ben tegen wapens. Ik heb alleen een klarinet”, zegt C., die zegt dat hij voor de interventie nog op het instrument had gespeeld. “De klarinet heeft zilveren knoppen. Misschien hebben de agenten dat gezien?”

Muntjes die naar Ricard ruiken

Het alarmpistool is ook niet van hem, beweert C. “Het is van mijn broer en ligt er misschien al veertig jaar.” Toen de rechter opmerkte dat C. al tweemaal veroordeeld werd voor inbreuken tegen de wapenwetgeving, gaf de beklaagde geen duidelijk antwoord. “Ik heb alleen een zakmes om mijn nagels te kuisen en om een maaltijd te nuttigen”, zei hij meermaals. Ook de bewering dat C. vaak te veel alcohol drinkt, klopt volgens hem niet. “Ik heb muntjes die mijn adem naar Ricard doen ruiken, daarom ben ik veroordeeld voor alcohol achter het stuur.”

De rechter hechtte niet veel belang aan de uitvluchten en zal op vier februari een vonnis uitspreken. “We kunnen ook nog altijd in beroep gaan he”, zei C. meteen.