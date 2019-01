Proces Schellebellemoord gaat van start in beroep Vier dagen lang: 21 getuigen worden gehoord Jeffrey Dujardin

27 januari 2019

20u50 0 Gent In het Gentse hof van beroep zullen maandag 21 getuigen verhoord worden in de zaak rond Schellebellemoord. Dit zal twee dagen in beslag nemen. Vanaf dinsdagnamiddag zal de zaak gepleit worden.

Prosper Van Der Borght beraamde samen met zijn dochter Belinda, met wie hij een incestueuze relatie had, het plan zijn zoon te vermoorden. Eddy werd op 11 juli 2011 doodgeschoten op de oprit van de woning van zijn vader in de Hekkergemstraat in Schellebelle. De correctionele rechtbank van Dendermonde veroordeelde de nu 77-jarige Prosper tot 26 jaar cel. Zijn dochter Belinda kreeg 24 jaar, en de twee schutters 24 en 18 jaar cel. Allen gingen ze in beroep.

Er zullen deze week, voor de pleidooien, eerst nog 21 getuigen opgeroepen worden. Onder hen de psychiater, de wapendeskundige en tal van vrienden, familieleden en kennissen. Voor enkele beklaagden werd een nieuw moraliteitsonderzoek bevolen. Maar Prosper V. wordt niet meer opnieuw medisch onderzocht. Ook een nieuw psychiatrisch onderzoek van schutter David C. werd afgewezen.