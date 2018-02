Privé-parking Leopoldskazerne openbaar bij grote evenementen 10 februari 2018

De ondergrondse parking onder de Leopoldskazerne zal tijdens evenementen op het Sint-Pietersplein of in het Kuipke opengesteld worden voor het publiek. De parking van de provincie telt 270 plaatsen die voorbehouden zijn voor personeel en bezoekers van de provincie. Wis Versyp (VB) merkte tijdens de commissie Mobiliteit op dat de parking een gemiste kans was. "Waarom werd maar toegestaan om daar 270 parkeerplaatsen te bouwen? Tijdens evenementen als de Floraliën of de Zesdaagse is er veel te weinig parkeerplaats. Door een grotere ondergrondse parking toe te staan kon dat probleem opgelost worden", zegt ze.





"Als we een parking van 600 wagens zouden toelaten dan zou dat extra autoverkeer aantrekken waardoor het kruispunt een verkeersinfarct zou beleven", klinkt het op het kabinet van schepen Filip Watteeuw (Groen). "We moeten nog aan tafel zitten over het gebruik van de parking tijdens evenementen en eventueel ook als buurtparking. Maar de intentie is er." (EDG)