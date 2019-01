Prinselijk bezoek in het MSK



Sabine Van Damme & Erik De Troyer

19 januari 2019

16u15 0 Gent Bij het MSK kregen ze vanmiddag enkele opmerkelijke gasten over de vloer. Het hele gezin van Prins Laurent kwam er de tentoonstelling Dames van de Barok bekijken.

Het was geen officieel bezoek, maar eerder een gezinsuitstapje met enkele vrienden. Laurent en Claire volgden de rondleiding heel geboeid, en ook hun 3 kinderen, opgeschoten pubers intussen, leken erg geïnteresseerd. Cultuurschepen Sami Souguir begeleidde hen als vertegenwoordiger van de stad. “We zijn uiteraard ook langsgegaan bij de restauratie van het Lam Gods”, zegt hij. “Het was een erg aangename middag.” Prins Laurent en Prinses Claire gingen heel los met elkaar om, en hun drie kinderen lijken het erg goed met elkaar te kunnen vinden. De Prins stond er ook op dat zijn spruiten interesse toonden in het museum. Af en toe nam hij een van de drie bij de arm, om die dan uit te vragen over wat er te zien was.