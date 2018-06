Prins opent dierenkliniek voor minderbedeelden 21 juni 2018

Prins Laurent wilde absoluut zelf komen naar de opening van het nieuwe 'dierendispensarium' aan het Vogelenzangpark. Het vorige, in de Dampoortstraat, was te klein en uitgeleefd.

Nadat een hoop krakers uit het voormalig seniorenclublokaal werd gezet, en na een grondige renovatie, is de nieuwe stek aan het Vogelenzangpark klaar. De Stichting Prins Laurent, de Universiteit en de stad betaalden er samen 220.000 euro voor, het opstalrecht is voor 23 jaar gratis. De UGent stuurt er studenten diergeneeskunde op stage. "Ze leren er de eerstelijnszorg", zegt de decaan, "want een hond met vlooien komt niet naar de faculteit in Merelbeke. Maar ze leren er ook de harde realiteit van mensen in armoede. En onze 23 procent Nederlandse studenten leert er meteen ook Gents verstaan."





Mensen met een laag inkomen kunnen er terecht voor verzorging van hun huisdieren. Ze betalen dan 10 euro inschrijvingsgeld voor zes maanden, en dan zijn alle zorgen gratis. Tussen 2012 en 2017 waren er in de Dampoortstraat 4.246 consultaties en 572 operaties uitgevoerd. Er kwamen 1.600 'klanten' langs. In de nieuwe stek is een onthaalruimte, een wachtzaal, er zijn consultatieruimtes en er kan ook geopereerd worden. De prins knipte het lintje en keek geïnteresseerd rond. Hij stelde ook gerichte vragen, zoals wat de lichaamstemperatuur van een flamingo is. (VDS)