Prins Laurent pleit voor meer middelen voor dierenkliniek 03 september 2018

Prins Laurent hield tijdens de maandelijkse Speakers Corner gisterenvoormiddag in de aula van de universiteit van Gent een vurig pleidooi voor zijn stichting. Hij zat er aan tafel met medebestuurder Daniël Van Bockrijck, professoren Frank Gasthys en Hilde De Rooster en organisator Guy Reynebeau. In het Gentse Dispensarium biedt zijn stichting dierenzorg voor mensen met een laag inkomen. Jaarlijks voeren ze er zo'n 800 consultaties uit, zonder steun van de overheid. "Steun aan dieren is ook steun aan mensen. Mijn droom is dat de overheid het werk van de stichting overneemt."





Enkele jongeren denken eraan om een transportbrigade te starten om baasjes en patiënten naar het Dispensarium te brengen.





(DVL)