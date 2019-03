Principes boven verstand De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

01 maart 2019

In een zichzelf respecterende democratie als de onze ga je ervan uit dat wij mensen aanstellen om over ons te besturen, en dat die mensen dat in ons aller belang zo goed mogelijk doen. Dat dit ijdele hoop is, zien we elke dag opnieuw in het nieuws. Politici lijken niet meer bezig met het belang van hun burgers maar met hun eigen principes. Amerikaan Trump wil een muur, Noord-Koreaan Kim Jong-Un wil kernwapens, Venezolaan Maduro – waar onze eigen PvdA zo lyrisch over doet – laat liever zijn volk verhongeren dan westerse hulpgoederen binnen te laten en zo kan ik nog even doorgaan. Ons stadsbestuur houdt het weliswaar bescheidener maar het is ook niet vies van een spelletje ‘principes boven gezond verstand.’ Dat het vermaledijde circulatieplan ineen geprutst is met meer principiële koppigheid dan kunde, wisten we al. Dat zelfstandigen, die met het water aan de lippen om aanpassingen vragen, honend worden weggewuifd, weten we ook. Dat er zich door het plan getto’s vormen in de Brugse Poort en de sector Tolhuis, is voor ons bestuur niet meer dan collateral damnage in de oorlog tegen de grote vijand, de automobilist. Afgelopen week staken ze in het stadhuis nog een principieel tandje bij en werd het UZ haar broodnodige extra parking geweigerd. “Patiënten moeten maar met hun fiets komen, het zal hen goed doen”, zo lijkt het aan de Botermarkt te luiden. Een fijn dagje in de spoed of op de oncologie start je met een fikse fietstocht, toch? Dokters en verplegers kunnen na hun nachtshift best nog een paar kilometers door weer en wind trappen! Hoe wereldvreemd moet je zijn om zoiets te beslissen? Hoe diep zit de haat tegen de auto en haar bestuurder om een ziekenhuis in de chaos te storten? Hoe lang blijf je als liberale partij nog je achterban verloochenen om aan de principes van je coalitiepartner te voldoen?