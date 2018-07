Primeur: eerste kraam-caravan maakt intrede op Feesten 16 juli 2018

Ook jonge mama's en hun baby's kunnen voortaan zorgeloos naar de Gentse Feesten. Aan het Laurentplein staat de eerst 'kraam-caravan'. Daarin kunnen jonge moeders borstvoeding geven, een papje opwarmen in de microgolfoven of de baby verversen. "Dit was één van de winnende projecten voor het burgerbudget", legt Hanne Devos van de Kraamkaravaan uit. "Er zijn in Gent al 53 zogenaamde 'babyspots'. Dat zijn plekken met een aparte ruimte om baby's te verzorgen of borstvoeding te geven. Na de Gentse Feesten kunnen alle festiviteiten een aanvraag doen om de caravan gratis te gebruiken. Het blijft zeker gratis voor de komende twee jaar." (EDG)