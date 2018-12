Primeur: bekende Gentse Sint-Annakerk wordt een Delhaize met resto en wijnbar Voor het eerst in Vlaanderen opent een winkel in een kerkgebouw Sabine Van Damme

06 december 2018

14u09 21 Gent In een kerk met je winkelkar tussen de rekken lopen? Het kan binnenkort in de Sint-Annakerk aan het Sint-Annaplein, waar een Delhaize komt. De stad én het bisdom hebben het v oorstel van de winkelketen als beste aangeduid om de kerk te herbestemmen. Nochtans is daar zo goed als geen parkeerplaats, maar daar maken ze zich bij Delhaize geen zorgen over. Voor het eerst in Vlaanderen komt een winkel in een kerkgebouw.

De herbestemming van de Sint-Annakerk past in het herbestemmingsplan van 18 Gentse parochiekerken. Sint-Anna is een neobyzantijnse kerk, een van de weinige die nog overblijven in West-Europa. Het hele gebouw bestaat uit één volume, dus zonder zijbeuken. Monumentenzorg wilde dat volume absoluut behouden. Van de vijf voorstellen tot herbestemming die werden ingediend, was dat van Delhaize het enige dat aan deze voorwaarde voldeed.

“We hebben voor de oproep tot herbestemming samengewerkt met de Participatiemaatschappij Vlaanderen”, zegt bevoegd schepen Christophe Peeters (Open Vld). “De voorstellen zijn visies, ideeën, nog geen uitgewerkte plannen. Maar het project van ‘Consortium Markthal’, dat een Delhaize in Sint-Anna wil, heeft de goedkeuring van de bisschop en van de jury, waarin onder meer Erfgoed Vlaanderen en onze Gentse stadsbouwmeester zetelden.

Wijnbar

“Het plan is om een soort markthal in de kerk onder te brengen, een beetje zoals de Cru van Colruyt op de Kouter. In het koor, achter het altaar dus, komt een restaurant. Sint-Anna heeft achteraan nog een tuintje, en daar kan dan een terras komen. Boven op het oxaal, waar het orgel staat, komt een wijnbar. Dat er in de buurt geen parkeerplaats is, is geen geheim. Delhaize weet dat. Aan de zijkanten van de kerk, aan de buitenkant, voorzien ze nog bijkomende appartementen, met onderaan een koffiebar. Een leverzone is uiteraard voorzien. Waar nu dat stukje parking is, zou een groene doorgang komen, met plaats om te spelen en voor optredens.”

Of de kerk in erfpacht wordt gegeven voor 99 jaar of verkocht wordt, is nog niet beslist. Ook over de prijs wordt nog gesproken. De stad zou de kerk liefst verkopen. Er is overigens nog heel wat restauratiewerk nodig. Binnen moeten alle fresco’s hersteld worden, buiten is de voor- en de rechterkant gerenoveerd, maar de achterzijde nog niet.

Heropleving

Bij Delhaize zijn ze vooral fier dat zij het project hebben binnengehaald. “Over de concrete uitwerking van de plannen kunnen we nog niet veel kwijt”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. “We moeten nog bekijken hoe we alles concreet invullen, we moeten nog vergunningen aanvragen, noem maar op. De winkel is niet voor morgen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat een Delhaize in die buurt een meerwaarde is, die mee kan zorgen voor de heropleving ervan. Dat de winkel in een kerk komt, is een leuke kers op de taart.”

En dat verhaal van de tempelreiniging, waarbij Jezus handelaars en geldwisselaars verjoeg uit de tempel, omdat het Huis van God diende om te bidden? “Ik denk dat we in 2000 jaar tijd wel een beetje geëvolueerd zijn op dat vlak”, antwoordt schepen Peeters laconiek.