Prima zomersolden ondanks hitte en Gentse Feesten 30 juli 2018

Ondanks de hitte en de Gentse Feesten blikken de handelaars tevreden terug op de afgelopen zomersolden. Vandaag is de laatste dag om koopjes te doen in Gent. Er was een lichte daling van de omzet met twee procent, maar er werden meer stuks verkocht. Dat blijkt uit een rondvraag van Unizo en de Modeunie. Afgelopen zaterdag liepen de winkelstraten afgeladen vol in Gent. "Op de heetste dagen heeft niemand natuurlijk zin om in een warm pashokje te duiken. Zaterdag was het echter druk in Gent dankzij het zachtere weer. We stellen een dalend omzetcijfer vast, maar er werden in juni al meer zomerspullen verkocht. Zo is de balans uiteindelijk toch positief voor de handelaars", zegt directeur Jos Vermeiren van Unizo Oost-Vlaanderen. (DVL)