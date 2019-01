Pretpark De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

25 januari 2019

2018 was een topjaar voor de Gentse musea. Dat streelt het fiere ego van de inwoners van de Fiere Stede, en terecht. Met de Sint-Baafskathedraal en het Gravensteen voorop trokken onze trekpleisters net geen 3 miljoen bezoekers. Ervan uitgaande dat al die mensen niet voor één bezienswaardigheid naar hier afzakken maar na een bezoek aan pakweg het Designmuseum ook nog een wandelingetje door de stad maken en zich zodoende ergens voeden, laven en/of iets aanschaffen, lijkt dat toerisme een economisch schot in de roos. En toch, enkele weken geleden ging er met Petit Zsa-Zsa een zoveelste typisch Gents (want met een hoek af) winkeltje verloren wegens niet meer rendabel. Zou het met dat vermaledijde circulatieplan te maken hebben? Daar verschillen de meningen over. Wat wel voor iedereen duidelijk is, is het stijgende aantal chocolatiers en hippe koffiebars. Toeristen kopen graag Belgische chocolade en slurpen hun latte macchiato graag precies zoals ze die in hun thuisland slurpen.

Ons stadscentrum begint zo meer en meer op dat van Praag of Venetië te gelijken of - het gedacht alleen al - op dat van Brugge! Huiverend schud ik dat idee van me af met de wetenschap dat Gent altijd wel dat randje zal hebben, dat vleugje rebellie, die je ne sais quoi… zij het misschien niet meer in de historische kuip. Die verliezen we als we even niet opletten aan busladingen toeristen en dagjesmensen. Laat ons eerlijk zijn, met een decor vol tuffende wandelbusjes en irritante bolderkarren, of bakfietsen zo u wilt, lijkt onze stad meer en meer op een pretpark! Als er maar geen beleidsmaker op het idee komt om kassa’s aan de knips te plaatsen. Ik zie de verwondering in de ogen van mijn toekomstige kleinkinderen al als ik zal zeggen: “hier hebben ooit echte mensen gewoond. De beste ooit, de Gentenaren”.