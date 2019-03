Praga Kahn komt naar de Korenmarkt Sabine Van Damme

22 maart 2019

08u43 0 Gent Wie nu al zit te popelen om naar de Gentse Feesten te gaan, is er alvast goed nieuws. De eerste knaller is bekend. De Korenmarkt wist Praga Kahn te strikken. Atypisch misschien, maar de Korenmarkt wil nu eenmaal een plein voor iedereen zijn.

De Korenmarkt is al jaren één van de toppers van de Gentse Feesten, maar vooral de laatste jaren valt op dat ze topper na topper naar het plein halen. Al wat populair is in Vlaanderen, komt eerst naar de Korenmarkt. Zo passeerden onder meer Guga Baul, Nathalie Meskens en Niels Destadsbader al de revue.

En dit jaar is er dus Praga Kahn, de groep rond Maurice Engelen. In een ver verleden stond die groep ook al eens op het plein. Deze zomer toeren ze door Vlaanderen, maar er was voorlopig alleen bekend dat ze in Sint-Niklaas zouden staan. Daar komt de Korenmarkt tijdens de Gentse Feesten dus bij. Het aftellen is begonnen.