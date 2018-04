Postzegelzaak Huis Etienne zoekt opvolger ZAAK, VOORRAAD EN HUIS OVER TE NEMEN VOOR 295.000 EURO SABINE VAN DAMME

12 april 2018

02u56 0 Gent Al 51 jaar staat hij in zijn winkel aan het Heernisplein langs de Dendermondesteenweg, en met postzegels is hij al veel langer bezig. Nu hij 78 is, zoekt Etienne een opvolger. "Geen overnemer, een opvolger, die mijn klanten zal blijven bedienen", benadrukt Etienne.

"Een achternaam? Niemand weet die. Zeg maar gewoon Etienne van de zegels." Aan het woord: de flamboyante uitbater van Huis Etienne, één van de laatste postzegelwinkels in het Gentse. "Ik ben 78 nu. En het is hoog tijd om een opvolger te vinden. Niet dat ik nog wilde plannen heb. Ik heb de wereld afgereisd, gezien wat ik wilde zien. Nu wil ik gewoon nog rustig genieten van een koffie op de zeedijk, of een goed boek. Daarom zoek ik een opvolger, die ik met plezier nog een maand zal opleiden in de zaak."





Etienne begon met postzegels verzamelen toen hij 10 jaar oud was. "Ik kreeg een zakje postzegels en vond dat wel boeiend. Ik ben ze beginnen verzamelen. Al snel wisten vrienden dat ze met mij konden ruilen. En wilden ze zelfs betalen voor zegels. De vraag werd groter dan het aanbod. En dan ben ik maar een winkel gestart. In de loop der jaren heb ik ook andere verzamelobjecten verkocht, zoals sigarenbandjes, telefoonkaarten en muntstukken, maar ik heb mij uiteindelijk toch beperkt tot mijn specialiteit, postzegels. Hoeveel ik er in huis heb? Geen idee. Veel. Ik heb geen inventaris op computer. Ik weet wat ik in huis heb, of minstens waar ik het kan vinden. Ik werk niet met een computer, ik heb mijn eigen klasseersysteem. Het gaat overigens niet om de meest zeldzame of duurste zegels, dat laat ik over aan veilinghuis Sotheby's. Want net wat die éne klant zoekt, dat is voor hem het meest waardevolle."





Dat er nog toekomst is voor zijn winkel, daarvan is Etienne overtuigd. "Zeker in combinatie met een webshop. Het internet, daar ben ik niet aan begonnen. Ik was al te oud. Maar er zijn nog steeds verzamelaars, in Gent alleen al minstens 6.000. Wie deze zaak overneemt, is binnenkort de enige in Oost-Vlaanderen." Hij is er ook van overtuigd dat de opvolger een goede zaak doet. "Ik stop omwille van mijn leeftijd, niet voor het geld. Ik laat dus alles over aan een lage prijs, voorraad, woonhuis, winkelruimte, alles in één. De totale waarde wordt geschat op 495.000 euro, maar ik laat mijn bvba, met de eigendom erbij dus, over voor 295.000. Een unieke kans. Mocht ik kunnen herbeginnen, ik zou het zo opnieuw doen. Ik zou alleen vroeger stoppen. Want tijd, dat kan je niet kopen. En ik word bijna 80, veel tijd rest mij niet meer."





Omwille van zijn leeftijd is Huis Etienne enkel nog open op dinsdag, woensdag en donderdag, van 13 tot 18 uur. In maart, juli, augustus en november werkt hij zelfs enkel op afspraak. Wie interesse heeft om Etienne op te volgen kan hem bellen op weekdagen tussen 10 en 12 uur, op 0479 504 682.