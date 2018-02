Postbodes Stapelplein staken 10 februari 2018

02u51 1

Een aantal postbodes van het centrum aan het Stapelplein hebben gisteren spontaan het werk neergelegd. "Dat gebeurde nadat de toekomstige organisatie aan het personeel werd voorgesteld", zegt B-Post-woordvoerder Baudouin De Hepcée. "De kranten werden gisteren allemaal verdeeld, de verdeling van pakjes en brieven werd wel verstoord. Er werd meteen een sociaal overleg opgestart, zoals de procedure dat voorschrijft. Maar dat leverde gisteren nog geen resultaat op. Het werk is dus nog niet hervat. De gesprekken gaan begin volgende week verder, maar de distributie van pakjes, kranten en briefwisseling zal dus ook nog de volgende dagen hinder ondervinden. We doen ons best om te impact voor onze klanten te beperken." (DJG/VDS)