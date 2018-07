Poppentheater Magie viert 65ste verjaardag Gentse Feesten | TAART VAN DE DAG 06 juli 2018

Geen latexpoppen van de Popkoning op de Gentse Feesten dit jaar (volgend jaar weer wel), want Jean-Pierre Maeren focust zich dit jaar exclusief op zijn draadpoppen. Poppentheater Magie, opgericht door zijn vader, viert immers zijn 65ste verjaardag, en dat mag speciaal zijn. "Na de asbestheisa, waarbij de loods waar al mijn gerief in zat meer dan een jaar dicht bleef, heb ik allemaal nieuwe draadpoppen én nieuwe decors gemaakt", zegt Maeren. "Daarmee treed ik tijdens de Gentse Feesten op op onze zolder in de Sint-Pietersabdij. En omdat het een 'jubilee' is, speelt Jurgen De Smet live piano, en is er zelfs een zangeres. En die zangeres, dat is toevallig mijn dochter Alexandra, die voor het eerst mee op het podium staat. Ik was al een trotse vader, maar nu nog net iets meer." Tickets en info voor 'Prinses met een Staartje' via Uitbureau op www.poppentheatermagie.be (VDS)