Pop-upskatepark met knipoog naar Blaarmeersen SLAM FEST MET INITIATIE, ANIMATIE, DEMONSTRATIE EN PARTY SABINE VAN DAMME

02 augustus 2018

02u32 0 Gent In de verborgen loods van de KompassKlub vindt dit weekend een opmerkelijk skate-evenement plaats. Voor Slam Fest wordt een indoor skatepark gebouwd dat slechts drie dagen blijft staan. Het skatepark moet een voorproefje bieden van het outdoor skatepark dat in 2019 aan de Blaarmeersen komt.

Slam Fest, zo heet het evenement dat vrijdag al start. Sinds maandag wordt met man en macht getimmerd aan een 700 vierkante meter groot skatepark, indoor, en in hout. Slam is de skateshop in de Lammerstraat, en organiseert het evenement.





"Dit skatepark blijft maar drie dagen staan, maar het is wel een professioneel park", zegt Mathieu Vandekerckhove, zaakvoerder van Slam. "We werken met sponsors om dit allemaal te kunnen financieren. Zaterdag rond 19 uur komt het Amerikaanse skate-team HUF een demonstratie geven. Voordien is er een wedstrijd met de beste skaters van het land. Ook dat zal zeker de moeite waard zijn, er valt 2.500 euro te winnen."





Maar Slam Fest is meer dan dat.





"Op vrijdag en zondag mag iedereen zich komen uitleven. We geven ook verschillende initiaties. Verder komen er foodtrucks en dj's, en is er buiten een terras. Ruimte is er immers genoeg."





Zelfde kleuraccenten

Slam Fest gaat door in de loods van KompassKlub. Die ligt een beetje verborgen langs de Ottergemsesteenweg Zuid 717A, niet ver van de Ghelamco Arena dus, achter andere gebouwen. "We zorgen wel voor wegwijzers zodat iedereen ons vlot vindt", knipoogt Mathieu.





Het skatepark wordt ook niet zomaar in elkaar gebokst. "Het is sowieso een knipoog naar het outdoor skatepark dat aan de Blaarmeersen komt", klinkt het. "Zo zullen de kleuraccenten dezelfde zijn, en is er onder meer een trap die er exact zo zal uitzien. Het grote verschil is uiteraard dat we hier in hout bouwen, het park op de Blaarmeersen zal volledig in beton gemaakt zijn. Daarom kost het ook tijd, de opening is voorzien voor de zomer van 2019. Maar wie niet kan wachten, kan op Slam Fest al rondwandelen in het toekomstige skatepark. Er is een stand van de Sportdienst van Gent, waar je met een virtual reality-bril zal kunnen kijken hoe het er allemaal exact zal uitzien."





Barbecue

Wie zijn skateskills wil bijschaven, is welkom op Slam Fest op vrijdag tussen 13 en 20 uur, daarna is er barbecue. Ook op Zondag zijn er skatesessies, van 12 tot 22 uur. Zaterdag is er gratis les van 10 tot 12, daarna is er wedstrijd.





Het volledige programma staat op www.slamfest.be