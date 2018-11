Pop-ups krijgen ook plaats in restaurantgids Gault&Millau Wouter Spillebeen

05 november 2018

17u10 0 Gent Met Commotie en Aroy Aroy krijgen twee Gentse pop-uprestaurants voor de eerste keer een plaatsje in de Gault&Millau.

Thomas Gellynck en Lara De Vlieger openden hun eerste pop-up in Kortrijk en trokken in december 2017 naar Gent. Het foodsharingconcept en de gezonde keuken van Commotie slaan aan, want met 13,5 is het restaurant de op een na best scorende nieuwkomer in Gent. Die plaats is gedeeld met restaurant Alberte. Wie wil eten in de pop-up moet snel reserveren. De komende maand is al volledig volgeboekt. Gelukkig blijft het restaurant nog minstens tot 25 november 2019 open op de Hubert Frère-Orbanlaan.

Ook pop-up Aroy Aroy van broers Michael en Jason Blanckaert verovert met 12 punten een plaats in de restaurantgids. De broers serveren momenteel Thais eten in de Lange Steenstraat, maar voordien deden ze hun ding al in de Burgstraat en op de Ferdinand Lousbergskaai. Hoe lang het nog zal duren voordat de topchefs zichzelf opnieuw uitvinden en een nieuwe locatie zoeken, is nog maar de vraag.