Pop-up hondenadoptiecafé meteen volzet Sabine Van Damme

17 november 2018

18u46 0 Gent De Gentse vzw Dogs and Drinks organiseert dit weekend een pop-up hondenadoptiecafé. Erbij zijn is niet meer mogelijk, alle zitjes zijn verkocht. Maar het toont wel dat er duidelijk nood is aan een alternatieve vorm van hondenadoptie.

Merijn Kenis is voorzitter en oprichter van de vzw Dogs and Drinks. “We bestaan nog geen jaar en zijn naarstig op zoek naar een vaste stek, maar voorlopig moeten we het doen met pop-up-cafés”, zegt hij. “De bedoeling is om in een rustige omgeving kennis te maken met honden die een nieuwe thuis zoeken, of gewoon honden te knuffelen. Wij werken samen met erkende dierenorganisaties, het zijn hun honden die naar onze Dogs and Drinks komen.”

Het concept is simpel. Mensen komen rustig iets drinken in een café, aan een tafeltje, en de honden lopen er gezellig doorheen. “Sommige mensen hebben geen ruimte voor een hond en komen er hier gezellig eentje knuffelen, andere zijn op zoek naar een trouwe viervoeter. Voelen ze hier een klik met een dier, dan nemen ze dat – voor alle duidelijkheid – niet meteen mee naar huis. We willen zeker geen impuls-aankopen stimuleren. Als iemand interesse heeft in een dier, dan wordt de officiële adoptieprocedure opgestart/

Dit weekend zit Dogs and Drinks in café crossover aan Langerbrugge-eiland, vlakbij de veerboot naar Oostakker. Er lopen zes adoptie-honden rond, en vier knuffelexemplaren die niet geadopteerd kunnen worden. De organisaties waarmee Dogs en Drinks samenwerkt, sturen uiteraard alleen sociale honden, die ook met andere honden overweg kunnen.

“Het is anders dan gewoon in een asiel gaan kijken", vinden verschillende bezoekers. “In een asiel zijn de honden gestresseerd en zitten ze in een hok. Hier lopen ze gezellig tussen de tafels, alsof ze zelf op zoek zijn naar mensen die bij hen passen, in plaats van omgekeerd.”

Meer info, ook over de volgende Dogs and Drinks op hun website of op hun Facebookpagina.