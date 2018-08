Pop-up Bloei: recht van het veld naar de vaas 06 augustus 2018

02u25 0 Gent Een doordachte maar ook gewaagde stap is het voor Febe Coulier (25). Ze zet zich op de markt als bio-floriste. Ze verkoopt dus bloemen van lokale, biologische en seizoensgebonden kweek. Momenteel test ze in haar pop-up 'Bloei' of daar een markt voor is.

Febe studeerde architectuur en vulde dat aan met een master in monumentenzorg. "Ik heb ook een half jaar gewerk als architecte, maar de hele tijd achter een computer zitten, dat is echt niks voor mij", lacht ze. "Ik ben van kleinsaf al geïnteresseerd in bloemen, en volgde via Syntra een opleiding tot floriste. Als hobby, dacht ik eerst, maar ik wil er echt mijn beroep van maken."





"Heel wat snijbloemen worden in verre, zuiderse landen gekweekt en dan naar hier overgevlogen. Zo'n grote ecologische voetafdruk voor bloemen, iets dat eigenlijk helemaal natuurlijk is, dat steekt, vind ik. Ik wil tonen dat je net zo mooie boeketten kan maken met bloemen van hier, volgens de seizoenen. Dus koop ik lokaal, bij een kwekerij in Landegem bijvoorbeeld. Daar worden de bloemen 's avonds of zelfs 's ochtends geplukt, en kunnen ze een paar uur later bij mijn klanten thuis in een vaas staan. Met deze pop-up wil ik kijken of ook een fysieke winkel zou aanslaan."





En zo kwam Febe terecht in de Sint-Jacobsnieuwstraat. 'Bloei' zit daar nog tot en met 29 augustus, en is open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag van 10 tot 12 uur. (VDS)