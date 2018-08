Poolse supporters verbranden vlag Buffalo's 18 augustus 2018

02u48 0 Gent Enkele supporters van het Poolse Jagiellonia hebben donderdagavond tijdens de match een vlag van KAA Gent in brand gestoken in de Ghelamco-arena.

"Dit is schandalig en getuigt van een gebrek aan respect", reageren Gentse supporters op sociale media. Op Twitter circuleren foto's waarop de brandende banner goed te zien is. Volgens dezelfde supporters werd de vlag ook nog eens gestolen tijdens de heenwedstrijd.





De politie werd op de hoogte gebracht van de brandstichting. "Gelukkig ging het om een vlag uit een brandvertragende stof. Daardoor bleef het vuurtje beperkt. De brandweer moest niet tussenkomen. De daders zijn nog niet geïdentificeerd", klinkt het. De UEFA is verwittigd en kan indien nodig nog sancties opleggen aan de Poolse club. De match en de avond erna verliepen verder zonder noemenswaardige incidenten. (WSG)