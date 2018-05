Pomp kapot, kindervijver Blaarmeersen dicht 29 mei 2018

02u56 0 Gent De krekenplas, of de kindervijver, op de Blaarmeersen is voorlopig verboden terrein. 'Gesloten wegens besmettingsgevaar' staat er op borden die bij de twee toegangen prijken.

De pomp die de kleine met de grote vijver verbindt, heeft de geest gegeven. Daardoor wordt er geen 'vers' water meer overgepompt van de grote vijver naar de krekenplas. Niet dat er direct besmettingsgevaar is, maar het gaat dus wel om stilstaand water en dat houdt altijd risico's in. Het verklaart ook waarom het water in de kindervijver zo laag staat. Tot op een bepaald niveau is het gewoon weggestroomd richting grote vijver. De brandweer kwam het voorbije weekend drie keer ter plaatse om enkele uren lang manueel water over te pompen. Veel zoden bracht dat niet aan de dijk, het waterpeil van de krekenplas steeg nauwelijks.





Woensdagnamiddag

Omdat er momenteel geen toezicht is van redders, is het in principe sowieso verboden om in het water te gaan. Maar woensdagnamiddag zal dat verbod, als het opnieuw mooi weer is, straal genegeerd worden. Daarom zijn dus de borden met 'besmettingsgevaar' geplaatst, in de hoop dat die waarschuwing helpt.





Tegen volgend weekend zou de pomp vervangen moeten zijn, en zal de krekenplas van de Blaarmeersen dus weer open zijn.





(VDS)