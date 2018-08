Politiezone Gent blijft apart 01 augustus 2018

02u43 0

Op vraag van provinciegouverneur Jan Briers en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kwamen recent de Oost-Vlaamse politiezones samen op een bijeenkomst waarop professor Jelle Janssens van Ugent enkele scenario's heeft voorgelegd van mogelijke fusies van politiezones. Volgens criminoloog Jelle Janssens van UGent zouden de 28 Oost-Vlaamse politiezones in theorie kunnen fusioneren naar slechts 8 zones. Maar dat heeft alvast geen impact op de Gentse flikken, antwoordt burgemeester Termont aan Guy Reynebeau. "De hervorming of schaalvergroting voor Oost-Vlaanderen gaat inderdaad in de richting van een 8-tal zones. Er liggen echter nog verschillende scenario's op tafel die verder onderzocht worden. Het definitieve rapport - met aanbevelingen door de universiteit - wordt verwacht tegen eind september. Voor de Politiezone Gent verandert er in die verschillende voorstellen niets. We blijven een 1-gemeente / zone en worden dus niet met een andere politiezone samengevoegd." (VDS)