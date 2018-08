Politierechter Christian Vanhoorebeke leidt laatste zitting 08 augustus 2018

02u52 0 Gent De bekende politierechter Christian Vanhoorebeke heeft gisterochtend zijn laatste zitting ooit geleid.

Zo'n vijftien zaken stonden er gisteren op het menu van rechter Vanhoorebeke, en na drie kwartier zat het er al op. Met zijn tientallen jaren ervaring hoeft Vanhoorebeke niet lang na te denken over de vonnissen die hij velt. "Een beetje te snel gereden hè, madame?" De rechter valt op door zijn rechtstreekse aanpak. Geen man die uit de hoogte doet - hij spreekt de beklaagden zelfs niet aan met 'u'. "Ge krijgt een kans. 10 euro boete. De volgende."





Vanhoorebeke lijkt sneller door de zitting te rijden dan de vele snelheidsduivels die in zijn rechtbank verschijnen. "Maar er is geen rechter zo humaan en luisterbereid dan hij", zegt advocaat Christophe Vandermeersch. "Ik ken hem heel goed, al meer dan dertig jaar." Vandermeersch had geen zaak, maar zakte af naar de zittingszaal om de politierechter een laatste, professionele groet te brengen. "We gaan hem hier missen. De jongere generatie rechters denkt soms een beetje te rechtlijning. Te veel bezig met het recht. Maar Christian luistert echt. Als advocaat slaakte je een zucht van opluchting wanneer je zag dat het Vanhoorebeke was die je zaak ging beoordelen. Als je een punt had, tenminste."





Dat leek gisteren helemaal te kloppen, toen Vanhoorebeke weigerde om een zaak nog uit te stellen. "Ik ben 'gene moeilijken'", sprak hij. "Maar het moet wel juist zijn." (OSG)