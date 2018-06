Politieraadslid krijgt rijverbod na dronken sturen 29 juni 2018

Een lid van een Oost-Vlaamse politieraad is veroordeeld omdat hij enkele maanden geleden dronken achter het stuur zat. De man kreeg drie maanden rijverbod. "Ik besef dat mijn gedrag onaanvaardbaar was, zeker gezien mijn functie", reageert hij. "Ik wil benadrukken dat dit het enige en ook laatste voorval was. Dit is voor mij persoonlijk ook zeer beschamend."





De man is ook raadslid in zijn gemeente. De burgemeester reageerde kort dat raadsleden een voorbeeldfunctie hebben en dat het gedrag van de veroordeelde man niet aanvaardbaar is. (OSG)