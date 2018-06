Politiemotard lichtgewond na ongeval 25 juni 2018

Op de Gasmeterlaan is zaterdagvoormiddag een politiemotard betrokken geraakt bij een ongeval. Een auto was vanop de middenberm uit een parkeerplaats aan het rijden, maar zag waarschijnlijk de motard niet afkomen.





De politieman kon de wagen niet meer ontwijken en het kwam tot een aanrijding. De man werd lichtgewond naar de ziekenhuis gebracht.





"Hij is drie dagen werkonbekwaam door verwondingen aan het been. Een geluk dat hij niet snel reed", zegt Matto Langeraert, woordvoerder bij de Gentse politie. "Een goed voorbeeld voor waarom het zo belangrijk is om te sensibiliseren met de Lidar en andere controles. Je kan veel erger voorkomen door de gepaste snelheid aan te houden." (DJG)