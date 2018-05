Politieman vecht zélf in Overpoort: werkstraf van 130 uur 08 mei 2018

Een inspecteur van de Gentse lokale politie is veroordeeld omdat hij in 2016 een kopstoot gaf in de Overpoort. De jonge politieman patrouilleert dikwijls in de straat, maar gaat er na zijn uren ook zelf uit. Dat was ook het geval op 13 juni 2016, na een match van de Rode Duivels. Uit de toiletten van café Tam-Tam strompelde die avond een jongeman. Aan de portier verklaarde hij dat hij een kopstoot gekregen had. De schuldige? Volgens enkele aanwezigen was dat de bewuste politieman. Buiten functie op dat moment, maar mét enkele glazen alcohol op. De rechtbank verklaarde de feiten voor bewezen en sprak een werkstraf van 130 uur uit. "Ik vraag me af of de beklaagde de functie van politieman wel nog kan invullen", was de rechter scherp. Binnen de Gentse politie wordt nu een tuchtonderzoek opgestart. De inspecteur riskeert ontslag. (OSG)