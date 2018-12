Politieke vaudeville in Gent: Niet Christophe Peeters, maar Sami Souguir wordt schepen van Cultuur voor Open Vld Jeffrey Dujardin Sabine Van Damme & Yannick De Spiegeleir

15 december 2018

13u41 16 Gent De Gentse Open Vld pakte vandaag uit met een verrassing van formaat. Vlak voor de voorstelling van het nieuwe stadsbestuur duidden de partijleden Sami Souguir aan als schepen van Cultuur en Stadsontwikkeling. Exit Christophe Peeters die voor de liberalen al 16 jaar onafgebroken in het schepencollege zetelde.

Het was een ongeziene politieke vaudeville die zich zaterdagochtend afspeelde binnen de partijcoulissen van Open Vld Gent. Het leek een zekerheid dat naast burgemeester Mathias De Clercq de twee resterende schepenposten ingevuld zouden worden door certitudes Sofie Bracke en Christophe Peeters, maar op een lokaal partijcongres in het Liberaal Archief besliste de partijleden daar anders over.

Naast Peeters had Sami Souguir, huidig fractieleider in de gemeenteraad, zich kandidaat gesteld voor de tweede schepenpost met de portefeuille Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Cultuur. Met een meerderheid van de stemmen trok die laatste aan het langste eind.

Nochtans lagen de krachtverhoudingen bij de stembusgang in oktober anders. Toen stemden 4.837 Gentenaars voor Peeters en kreeg Souguir 2.002 voorkeursstemmen achter zijn naam. “Wij zijn een partij die kansen biedt en we hadden twee valabele kandidaten voor deze functie. Het bestuur heeft in eer en weet gekozen”, reageert Mick Daman, voorzitter van Open Vld Gent. Ook Sami Souguir spreekt sussende woorden. “Dit is natuurlijk geen evidente situatie. Ik heb altijd veel respect gehad voor Christophe en goed met hem kunnen samenwerken. Ik heb mij zeker niet kandidaat gesteld tegen Christophe. Het was een positieve keuze. Ik ben al twaalf jaar fractieleider voor mijn partij in de gemeenteraad en zie dit als een kans om door te groeien.”

Achter de schermen klinkt echter een heel ander geluid. Volgens betrouwbare bronnen is de karaktermoord op Christophe Peeters het gevolg van een interne coup van de vleugel Open Vld Gent-Zuid binnen de lokale partijafdeling. Tot die ‘clan’ behoren onder meer Sofie Bracke, Sami Souguir, Dirk Verhofstadt, maar ook Mick Daman. Die laatste probeerde Christophe Peeters ooit weg te stemmen als lokaal partijvoorzitter.

Interne afrekening of niet. Met Christophe Peeters verdwijnt een vertrouwd gezicht uit het Gentse stadsbestuur. In 2000 maakte hij als schepen van Personeelsbeleid een eerste keer zijn opwachting in het schepencollege. Op een korte periode als fractievoorzitter na, maakt hij sinds 2002 onafgebroken deel uit van het stadsbestuur. Peeters werd door vriend en vijand ook geroemd om zijn intelligentie. Vorig jaar kwam hij wel even in het oog van de storm te staan tijdens het Publipart-schandaal en werd zelfs even gevraagd om zijn ontslag, maar die crisis overleefde hij zonder kleerscheuren. Nu zorgen zijn partijleden alsnog voor een abrupt einde van zijn schepenmandaat.