Politiek bommetje: eindelijk schot in de zaak! Sabine Van Damme

12 november 2018

15u06 1 Gent Na een maand heeft het kartel het gehad met het oeverloze gewauwel over een toekomstig stadsbestuur. Zij trekken de stekker uit de gesprekken zoals ze nu lopen, en maken nu zelf een voorstel op om aan Open Vld (en niet aan CD&V, al staat dat er niet zo expliciet) voor te leggen.

Klein bommetje toch, in de onderhandelingen, en misschien is dat net wat er nodig is om eindelijk resultaat te boeken. Al een maand zitten vier partijen rond de tafel naar elkaar te staren en voorzichtig te zijn in alles wat gezegd wordt. Niemand nam de leiding, iedereen deed zo maar wat. Resultaat: nul.

“Er werd over inhoud gepraat”, klonk het dan. Maar dat de armoede bestreden moet worden en dat er meer woningen nodig zijn, dat weten de mensen op straat ook wel. Blijkbaar legden Open Vld en CD&V afgelopen weekend een nota voor aan Groen, waarin – volgens het kartel – Mathias De Clercq niet alleen de burgemeesterssjerp maar ook nog eens het gros van de bevoegdheden opeiste. Die nota schoot redelijk in het verkeerde keelgat in rood-groene kamp.

“Dit is niet ernstig”, klinkt het, en het kartel schort de gesprekken op. Niet dat ze niet meer willen praten, maar ze gaan nu zélf een nota opstellen die ze eerstdaags ‘aan Open Vld’ willen voorleggen. Lees wel degelijk: Open Vld. En dus niet aan CD&V.

Mathias De Clercq was nog niet bereikbaar voor een reactie. Maar het worden ongetwijfeld enkele dagen onder hoogspanning. Misschien krijgen we deze week dan toch een burgemeester?

