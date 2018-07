Politiehonden trainen maar wat graag 07 juli 2018

02u34 0

Het hondenteam van de politie Gent traint niet enkel hard te land, maar ook in het water. Zo wil de politie haar honden voorbereiden op alle mogelijke situaties. Daarom trokken de trouwe viervoeters en hun begeleiders naar de Blaarmeersen, waar de training in het water meer dan welkom was bij deze hoge temperaturen.





De dieren moesten op commando van hun baasje onder meer een verdachte persoon proberen neer te halen. De honden moesten daarvoor vanuit een bootje het water induiken. Als beloning konden ze dan eens goed hun tanden zetten in het bijtpak van hun baasjes.





Met de schattige foto's van hun training veroverden de politiehonden meteen weer alle harten van hun volgers op sociale media.





(JEW)