Politiehelikopter boven klimaatbetoging: “Nodig voor crowd controle” Sabine Van Damme

22 februari 2019

13u48 2 Gent Op sociale media klinkt heel wat kritiek over de aanwezigheid van de politiehelikopter donderdag boven de klimaatbetoging van de scholieren. “Is dat nu echt nodig?” luidt het. Blijkbaar wel. “Dat is inderdaad nodig, voor crowd controle”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert.

Om en bij de 3.000 scholieren trokken donderdag door Gent, van het Sint-Pietersplein naar de Stadshal. Ze maakten gigantisch veel lawaai, maar verder waren ze heel gedisciplineerd. Iedereen bleef bij de groep, er werd niks vernield, er werd niet gevochten. De inzet van een politiehelikopter, die twee uur lang boven het centrum hing, lijkt dan ook een zwaar overdreven maatregel, waar veel kritiek op komt, vooral op sociale media. Een helikopter is immers niet het meest milieuvriendelijke transportmiddel, en CO2-neutraal is dat al helemaal niet. “Is dat de klimaatbijdrage van de Gentse Flikken?”

Ook zondag

“De inzet van de helikopter is nodig voor crowd controle”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Uit de lucht is beter te zien hoe groot de groep is, en hoe die zich beweegt. Zo zien we ook de impact op het verkeer, en waar dat strop dreigt te lopen. Zo kunnen we de optocht indien nodig aanpassen. Op de grond waren overigens ook mensen van De Lijn aanwezig, om desgevallend bussen tegen te houden of rond te sturen.”

Ook zondag, bij de volgende klimaatbetoging, zal de politiehelikopter present zijn.